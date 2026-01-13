В Дании придумали ответ на стремление Трампа заполучить Гренландию

Датские военнослужащие предложили в качестве ответа на стремления президента США Дональда Трампа заполучить контроль над Гренландией перебросить туда силы с острова Борнхольм, расположенного в Балтийском море. Об этом сообщает испанская газета El Pais.
«Если мы хотим послать сигнал США, мы могли бы отправить наших ребят с Борнхольма в Гренландию», — заявил один из датских военнослужащих изданию.
Ранее Белый дом опубликовал фото президента Трампа, смотрящего из окна своего кабинета на большую карту Гренландии.
До этого в Конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата». Отмечалось, что данный закон даст президенту США Дональду Трампу полномочия в принятии «любых шагов, необходимых для аннексии или приобретения Гренландии».