Экономика
02:51, 13 января 2026

Юрист раскрыл приводящие к снижению пенсии ошибки в трудовой

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Некоторые ошибки в записях, сделанных в трудовой книжке, приводят к недоначислению пенсии. О таких случаях журналистам агентства «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, небрежность может привести к тому, что в Социальном фонде просто не зачтут определенный рабочий период в общий трудовой стаж. Одной из фатальных ошибок он назвал те, что были допущены десятилетия назад до момента введения электронного трудового учета. Исправить их очень сложно, особенно если речь идет о случаях, когда спорную отметку нельзя подтвердить документально.

К примеру, речь идет о записях, где в качестве прежнего места работы указаны организации и компании в ныне недружественных республиках бывшего СССР. В такой ситуации придется решать все через суд, а также нужны косвенные доказательства.

Помимо прочего, часто совершаются ошибки в названии организации, дате увольнения или приеме на работу, номере приказа. Отмечается, что исправление записей в этом случае проводится в утвержденном порядке с необходимыми согласованиями. Как подчеркнул юрист, необходимо следить за своей трудовой книжкой и вовремя вносить изменения, чтобы не возникало проблем с начислением пенсии.

Пенсия за выслугу лет в 2026 году: условия и размер. Кто и когда имеет право на получение?
12 января 2026
Ранее сообщалось, что Социальный фонд России пересчитал пенсии для 400 тысяч российских матерей. Россиянки, которые пока не давали согласия на перерасчет или не обращались сами, могут сделать это через личный кабинет на портале «Госуслуги» или с помощью клиентской службы Соцфонда.

