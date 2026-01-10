Реклама

Экономика
05:24, 10 января 2026Экономика

В России пересчитаны пенсии 400 тысяч матерей

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Социальный фонд России (СФР) пересчитал пенсии для 400 тысяч российских матерей, воспитавших пятерых и более детей. О данном факте сообщили РИА Новости в фонде.

Как уточняется, с 1 января было снято ограничение на учет в страховом стаже периодов ухода за ребенком до полутора лет. Теперь мама, ухаживающая за пятью и более детьми, может пересчитать размер своей пенсии. До этого момента в стаж шли только периоды ухода за четырьмя детьми — в целом не более шести лет.

«Работа ведется в приоритетном порядке, в том числе в праздничные дни», — отметили в СФР.

Основная часть пенсий была пересчитана проактивно без подачи заявления. Тем временем глава Соцфонда Сергей Чирков указал, что для этого сотрудники отделений формировали списки многодетных матерей, имеющих право на повышение пенсии, на основании имеющихся данных.

Между тем, россиянки, которые пока не давали согласия на перерасчет или не обращались сами, могут сделать это через личный кабинет на портале «Госуслуги» или с помощью клиентской службы Соцфонда. Тем, кто выходит на пенсию после 1 января текущего года, периоды ухода будут зачтены в автоматическом режиме.

Ранее стало известно, что больше всего в 2026 году страховая пенсия вырастет на Чукотке. В списке лидеров среди российских регионов также стали Ненецкий АО и Магаданская область.

