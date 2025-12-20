Реклама

Экономика
02:50, 20 декабря 2025Экономика

В России назвали регион с самым большим повышением пенсии

РИАН: Больше всего в 2026 году страховая пенсия вырастет на Чукотке
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сильнее всего увеличение страховой пенсии по старости ощутят на себе жители Чукотки, где она повысится на 3,2 тысячи рублей. Об этом сообщают журналисты РИА Новости.

Между тем, в Ненецком АО выплата станет больше на 2,9 тысячи рублей, а в Магаданской области — на 2,8 тысячи рублей. Примерно на эту же сумму вырастут пенсии на Камчатке. Рост на 2,7 тысячи будет замечен в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, выяснили авторы материала.

В топ-10 также субъектов войдут Якутия, Мурманская область и Сахалин (2,5 тысячи рублей), в этом же списке оказалась Республика Коми. Страховые пенсии россиян со следующего года будут проиндексированы на 7,6 процентов, о чем свидетельствует запланированный федеральный бюджет Социального фонда России (СФР).

Ранее российский парламентарий Алексей Говырин заявил, что с 1 января увеличится пенсия пожилых людей, которым исполнилось 80 лет. Он также отметил, что доплата может быть установлена только по одному из двух оснований. По его словам, размер страховой пенсии в 2026 году составит 9584 рубля и 69 копеек.

