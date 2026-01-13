Жители российского города пожаловались на более чем 10 дней без воды

Жители Каспийска более чем на 10 дней лишились воды из-за ремонта труб

Жители Каспийска пожаловались, что им больше 10 дней приходится жить без воды в домах из-за ремонта труб. На ситуацию в российском городе обратил внимание Telegram-канал Mash Gor.

Отключения коснулись домов на десяти крупных улицах Каспийска. Поводом для них стало проведение работ, которые потребовались после прорывов труб, изношенных от старости. В мэрии и местном водоканале пообещали возобновить подачу воды ко вторнику, 13 января, однако этого так и не произошло. По словам столкнувшихся с проблемой горожан, за эти дни воду им давали лишь на 5-10 минут в сутки, с отставанием от графика, при этом напор был очень слабым. Помимо этого, из-за нерегулярного подвоза воды жителям Каспийска приходится покупать питьевую воду. В управляющих компаниях, обслуживающих дома, жильцам объяснили, что городская система водоснабжения, несмотря на формальные заявления о подаче, не обеспечивает дома достаточным количеством воды — на каждое здание выделяют лишь около 30 тонн.

По словам горожан, небольшое улучшение жители наблюдали вечером 12 января — тогда вода шла около 30 минут, но с перебоями.

