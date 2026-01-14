Реклама

Экономика
15:33, 14 января 2026Экономика

Аэропорт Домодедово решили продать на «Авито»

Аэропорт Домодедово продают на «Авито» за 132,2 млрд рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Аэропорт Домодедово выставили на продажу на платформе «Авито». Стоимость объекта составила 132,265 миллиарда рублей, пишет ТАСС.

В качестве продавца выступило ПАО «Банк ПСБ». «Реализация посредством аукциона на электронной площадке "РТС-тендер" доли 100 процентов уставного капитала», — говорится в объявлении.

Отмечается, что 20 января 2026 года пройдет аукцион по продаже «ДМЕ холдинга», который является владельцем Домодедово и ряда связанных с аэропортом компаний. Стартовая цена лота составляет 132,266 миллиарда рублей, задаток — 26,45 миллиарда, а шаг аукциона — 1,32 миллиарда.

Ранее в Санкт-Петербурге «Почта России» выставила на продажу здание Главпочтамта, которое занимает 13,7 тысячи квадратных метров. Начальная цена лота — 1,2 миллиарда рублей.

