Аэропорт Домодедово решили продать на «Авито»

Аэропорт Домодедово продают на «Авито» за 132,2 млрд рублей

Аэропорт Домодедово выставили на продажу на платформе «Авито». Стоимость объекта составила 132,265 миллиарда рублей, пишет ТАСС.

В качестве продавца выступило ПАО «Банк ПСБ». «Реализация посредством аукциона на электронной площадке "РТС-тендер" доли 100 процентов уставного капитала», — говорится в объявлении.

Отмечается, что 20 января 2026 года пройдет аукцион по продаже «ДМЕ холдинга», который является владельцем Домодедово и ряда связанных с аэропортом компаний. Стартовая цена лота составляет 132,266 миллиарда рублей, задаток — 26,45 миллиарда, а шаг аукциона — 1,32 миллиарда.

