21:51, 14 января 2026Россия

Академик допустил наличие разных заболеваний у младенцев в роддоме Новокузнецка

Академик Нетесов: В Новокузнецке младенцы могли умереть от разных заболеваний
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, академик РАН Сергей Нетесов в беседе с ТАСС допустил наличие разных заболеваний у младенцев в роддоме Новокузнецка. По его словам, дети могли умереть от разных болезней, не связанных между собой.

«Причина может быть не общая для всех случаев. Для одних детей — одна, а для других — другая. Это будет понятно по результатам эпидемиологического расследования», — сказал эксперт.

Нетесов напомнил, что дополнительным фактором стало то, что младенцы были недоношенными. Он добавил, что они могли получить инфекции в утробе от матерей.

В период новогодних праздников 2026 года в роддоме ГКБ № 1 в Новокузнецке умерли по меньшей мере девять новорожденных. Учреждение прекратило работу, в Кузбасс Минздравом России были направлены специалисты для проведения проверки.

