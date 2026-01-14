Реклама

06:59, 14 января 2026Мир

Экс-советник НАТО раскрыл причину слабости Запада перед Россией

Экс-советник НАТО Бо: Антироссийская политика доказывает слабость Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Запад расписывается в собственной немощности, запрещая российские СМИ. Об этом рассказал экс-советник НАТО, полковник Генерального штаба ВС Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.

«В один день нам говорят, что Россия вставляет в ракеты микрочипы из стиральных машин, что у нее больше нет ракет. А через три недели нам говорят, что Россия вот-вот нападет на Париж», — отметил он.

Вместе с тем Бо подчеркнул, что многие решения в отношении России демонстрируют слабость Запада. Он сомневается в прочности и справедливости своей собственной системы.

Политика и риторика Запада слабы, поскольку эти важные вещи не построены на прочном фундаменте фактов и доказательств, резюмировал эксперт.

Ранее аналитик Скотт Риттер высказал мнение, что опасность России для стран Запада заключается в ее нежелании уподобляться другим. По его словам, западные чиновники не хотят иметь дело с Россией, которая остается при любой ситуации собой.

До этого на Западе высмеяли план Великобритании о якобы противодействии России и Китаю в Арктике.

