Мир
05:03, 14 января 2026

В США признали преимущество России перед Западом в одном вопросе

Эксперт Риттер: Россия представляет угрозу для Запада из-за своей гордости
Марина Совина
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Опасность России для стран Запада заключается в ее нежелании уподобляться другим. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер .

«Сегодня русские стоят на своих ногах, уверенные в себе, очень гордые тем, кто они есть. А Западу это не нужно. Мы не хотим иметь дело с Россией, которая остается Россией. Запад хочет, чтобы Россия была побежденной, зависимой, покорной, слабой», — объяснил эксперт.

Таким образом, «самая большая угроза, которую Россия представляет сейчас для Запада, — это то, что она не хочет быть похожей на нас», добавил Риттер.

В свою очередь, Запад управляет миром, внушая странам и народам комплекс неполноценности.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Западу необходимо поменять свои подходы к России из-за ее подходов к применению ядерного оружия в ответ на военные провокации на своей территории.

В свою очередь, иностранный эксперт Гленн Дизен высмеял план Великобритании о якобы противодействии России и Китаю в Арктике.

