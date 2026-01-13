На Западе высмеяли план Британии в отношении России

Дизен высмеял план Великобритании о якобы противодействии РФ и Китаю в Арктике

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен высмеял план Великобритании о якобы противодействии России и Китаю в Арктике. Об этом эксперт написал на своей странице в социальной сети X.

«Разрушенная архитектура европейской безопасности: мы должны милитаризировать Арктику для противодействия Китаю и России, иначе США вторгнутся в Гренландию», — говорится в публикации.

Таким образом Дизен отреагировал на статью ABC News о том, что Британия обсуждает с союзниками по НАТО способы повышения безопасности в Арктике.

В материале приводятся слова министра транспорта Соединенного Королевства Хейди Александер, которая объяснила действия Лондона не угрозами президента США Дональда Трампа захватить Гренландию, а якобы «угрозами со стороны России и Китая».

13 января Белый дом опубликовал фото Трампа, смотрящего из окна своего кабинета на большую карту Гренландии.

До этого в Конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата». Отмечалось, что данный закон даст президенту США Дональду Трампу полномочия в принятии «любых шагов, необходимых для аннексии или приобретения Гренландии».