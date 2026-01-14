Макгрегор: Западу стоит опасаться жесткого ответа России на провокации

Западу необходимо поменять свои подходы к России из-за ее подходов к применению ядерного оружия в ответ на военные провокации на своей территории. К этому призвал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Эндрю Наполитано, размещенному на его YouTube-канале.

«У нас слишком много безрассудных людей, пытающихся на что-то нацелиться внутрь России. Они хотят это не только для того, чтобы нанести ущерб российскому военному потенциалу, но и для того, чтобы просто унизить Россию», — отметил эксперт.

Однако, если кто-то попытается унизить РФ, то он будет «удивлен, чем русские будут готовы ответить», подчеркнул Макгрегор.

Ранее немецкие СМИ написали, что в НАТО посчитали новые российские стратегические крылатые ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» серьезной угрозой безопасности.

До этого в Кремле подчеркивали, что ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» являются прорывными технологиями мирового уровня.

В декабре прошлого года журнал Military Watch Magazine писал, что в случае прямого столкновения с Западом «Орешник» позволит нанести неприемлемый ущерб противнику.