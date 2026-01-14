Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:15, 14 января 2026Россия

Еще в одном российском городе начали проверку после смерти новорожденного

Минздрав Крыма начал проверку после смерти новорожденного в Симферополе
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Минздрав Республики Крым начал проверку после смерти новорожденного в Перинатальном центре Республиканской больницы имени Семашко в Симферополе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ранее жительница города обвинила врачей в смерти сына спустя два дня после рождения. По словам 32-летней россиянки, после того, как отошли воды, она долго не могла родить. Кесарево сечение ей назначили только через 41 час.

Как сообщили в региональном Минздраве, по факту оказания медицинской помощи данной пациентке проводится проверка сотрудников перинатального центра.

До этого стало известно о массовой смерти младенцев в роддоме больницы № 1 имени Курбатова в Новокузнецке. Предварительно, причиной произошедшего могла стать инфекция, занесенная сотрудниками медучреждения. Задержанный главврач больницы Виталий Херасков вину медиков отрицает. По его словам, с конца декабря в роддоме появились на свет много недоношенных детей с патологиями, их смерти между собой не связаны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У семьи бывшего российского мэра нашли бриллианты и 50 квартир и домов

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Неожиданную версию обысков у Тимошенко подтвердили

    Гоблин назвал Трампа молодцом

    В России прокомментировали систему карусели ВСУ для освобожденных из плена бойцов

    Глава МИД Польши призвал президента повлиять на Трампа

    Пилоты самолета объявили чрезвычайную ситуацию из-за странного запаха в кабине

    Названы самые подешевевшие в 2025 году продукты питания

    Над морем в России произошло боестолкновение с ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok