Еще в одном российском городе начали проверку после смерти новорожденного

Минздрав Крыма начал проверку после смерти новорожденного в Симферополе

Минздрав Республики Крым начал проверку после смерти новорожденного в Перинатальном центре Республиканской больницы имени Семашко в Симферополе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ранее жительница города обвинила врачей в смерти сына спустя два дня после рождения. По словам 32-летней россиянки, после того, как отошли воды, она долго не могла родить. Кесарево сечение ей назначили только через 41 час.

Как сообщили в региональном Минздраве, по факту оказания медицинской помощи данной пациентке проводится проверка сотрудников перинатального центра.

До этого стало известно о массовой смерти младенцев в роддоме больницы № 1 имени Курбатова в Новокузнецке. Предварительно, причиной произошедшего могла стать инфекция, занесенная сотрудниками медучреждения. Задержанный главврач больницы Виталий Херасков вину медиков отрицает. По его словам, с конца декабря в роддоме появились на свет много недоношенных детей с патологиями, их смерти между собой не связаны.

