Фрагменты беспилотника нашли в огороде в атакованном ВСУ регионе России

В Краснодарском крае фрагменты беспилотника нашли в огороде

В Краснодарском крае нашли фрагменты беспилотника. Об этом сообщает Оперштаб региона в Telegram.

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили в огороде частного дома в станице Староминской. Фрагменты еще одного беспилотника увидели в станице Бриньковской. На местах работают сотрудники экстренных служб.

По данным Минобороны, днем 14 января над Краснодарским краем было сбито два БПЛА.

В ночь на 14 января ВСУ выпустили по России почти полсотни беспилотников. Больше половины из них было перехвачено над Ростовской областью.