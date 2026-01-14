Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:59, 14 января 2026Россия

Фрагменты беспилотника нашли в огороде в атакованном ВСУ регионе России

В Краснодарском крае фрагменты беспилотника нашли в огороде
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Роман Соколов / ТАСС

В Краснодарском крае нашли фрагменты беспилотника. Об этом сообщает Оперштаб региона в Telegram.

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили в огороде частного дома в станице Староминской. Фрагменты еще одного беспилотника увидели в станице Бриньковской. На местах работают сотрудники экстренных служб.

По данным Минобороны, днем 14 января над Краснодарским краем было сбито два БПЛА.

В ночь на 14 января ВСУ выпустили по России почти полсотни беспилотников. Больше половины из них было перехвачено над Ростовской областью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО массово стягивают авиацию в ключевой хаб снабжения ВСУ. За трое суток там сели 10 самолетов. Что происходит?

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Пригожин предсказал скорую замену артистов искусственным интеллектом

    Назван фаворит полуфинального матча Кубка лиги между «Арсеналом» и «Челси»

    Фрагменты беспилотника нашли в огороде в атакованном ВСУ регионе России

    Кризисной российской отрасли пообещали худшие времена

    Казахстан резко высказался об ударах БПЛА в Черном море

    Назвали полезный для поддержания памяти продукт

    В России увидели политический след в обысках у Тимошенко и Арахамии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok