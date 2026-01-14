Раскрыты детали массированного налета ВСУ на российские регионы

Ночной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись шесть регионов России, над ними было сбито суммарно 48 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эти детали массированного налета ВСУ раскрыли в Министерстве обороны России, заявление опубликовано в Telegram.
По сообщению оборонного ведомства, система противовоздушной обороны сработала в Ростовской, Брянской, Белгородской и Курской областях, а также в Ставропольском крае и республике Крым.
Больше всего дронов — 25 единиц — было уничтожено в Ростовской области. Еще 13 БПЛА сбили в Ставропольском крае.
Ранее в сети появилось видео мощного пожара после атаки в Ростове-на-Дону.