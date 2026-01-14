Реклама

07:23, 14 января 2026Россия

Раскрыты детали массированного налета ВСУ на российские регионы

Ночной атаке ВСУ подверглись шесть регионов России, над ними сбито 48 БПЛА
Марк Леонов
Пожар в Ростове

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Ночной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись шесть регионов России, над ними было сбито суммарно 48 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эти детали массированного налета ВСУ раскрыли в Министерстве обороны России, заявление опубликовано в Telegram.

По сообщению оборонного ведомства, система противовоздушной обороны сработала в Ростовской, Брянской, Белгородской и Курской областях, а также в Ставропольском крае и республике Крым.

Больше всего дронов — 25 единиц — было уничтожено в Ростовской области. Еще 13 БПЛА сбили в Ставропольском крае.

Ранее в сети появилось видео мощного пожара после атаки в Ростове-на-Дону.

