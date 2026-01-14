Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:05, 14 января 2026Мир

Франция создала Украине серьезные проблемы

Telegraph: Франция хочет запретить Украине покупать американское оружие
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Франция после саммита «коалиции желающих» пытается помешать Украине закупить оружие у Соединенных Штатов Америки (США) за счет кредитных средств Евросоюза (ЕС) в 90 миллиардов евро, что создаст Киеву серьезные проблемы. Об этом пишет британская газета Telegraph.

«Франция хочет, чтобы средства расходовались исключительно в Европе. <…> А Германия и Нидерланды утверждают, что эти условия слишком строгие», — говорится в материале.

Запрет на любые попытки Украины прибрести американское оружие появились в последней версии плана Европейской комиссии, что вызвало негодование среди некоторых европейских лидеров и споры.

«Один из дипломатов ЕС заявил газете, что ЕК (Еврокомиссия — прим. «Ленты.ру») "слишком сильно прислушалась к Парижу" и своей позицией "разозлила многих"», — отмечается в статье.

Из-за разногласий в Евросоюзе Киев уже в ближайшее время может лишиться ключевого вооружения, в том числе и зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Ранее новый премьер Чехии Андрей Бабиш рассказал о тайных поставках оружия Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Обломки украинского БПЛА влетели в жилую многоэтажку в российском городе

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Тревел-блогерша описала русский магазин в США фразой «все из лихих 1990-х»

    В ЕС признали неизбежность диалога с Россией по Украине

    Удары «Гераней» по энергообъектам в украинском городе попали на видео

    Франция создала Украине серьезные проблемы

    Молодоженов не стало на следующий день после свадьбы из-за взрыва

    Сексолог оценила вероятность наступления одновременного оргазма у мужчины и женщины

    На Украине заявили об обысках у главы фракции «Слуга народа»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok