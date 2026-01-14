Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:22, 14 января 2026Россия

Главврач рассказал о состоянии поступивших в реанимацию после роддома в Новокузнецке детей

Главврач Щепетков: Дети с болезнями поступили в реанимацию из роддома в Кузбассе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Robie Online / Shutterstock / Fotodom  

Большинство детей, поступивших после роддома в Новокузнецке в реанимацию Кузбасской детской клинической больницы (КДКБ), изначально были с тяжелыми болезнями. Об этом заявил главврач КДКБ Сергей Щепетков в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, большинство из поступивших младенцев нуждается в специализированной помощи, а также в применении тех технологий, которые невозможно оказать в условиях родильного дома.

«Все они находятся в тяжелом состоянии. И дело даже не в ситуации, развившейся в родильном доме, а все они изначально с тяжелыми болезнями», — пояснил Щепетков.

В период новогодних праздников в роддоме ГКБ № 1 в Новокузнецке не удалось спасти жизни по меньшей мере девяти новорожденных. Учреждение прекратило работу, в Кузбасс Минздравом России были направлены специалисты для проведения проверки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об открытии ВС России нового участка фронта

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    Орбан раскритиковал принятый ЕК план по распределению кредита для Украины

    Самого старого человека Саудовской Аравии не стало в 142 года

    Звезда «Ландышей» описала покупку квартиры фразой «голодный путь страдания»

    В России назвали причину удара по почтовому терминалу в Харьковской области

    Соратники губернатора Запорожской области попали под уголовные статьи

    Назван главный миф о вреде сахара

    Создатель «Дома-2» раскрыл феномен Бузовой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok