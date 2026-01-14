Главврач рассказал о состоянии поступивших в реанимацию после роддома в Новокузнецке детей

Главврач Щепетков: Дети с болезнями поступили в реанимацию из роддома в Кузбассе

Большинство детей, поступивших после роддома в Новокузнецке в реанимацию Кузбасской детской клинической больницы (КДКБ), изначально были с тяжелыми болезнями. Об этом заявил главврач КДКБ Сергей Щепетков в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, большинство из поступивших младенцев нуждается в специализированной помощи, а также в применении тех технологий, которые невозможно оказать в условиях родильного дома.

«Все они находятся в тяжелом состоянии. И дело даже не в ситуации, развившейся в родильном доме, а все они изначально с тяжелыми болезнями», — пояснил Щепетков.

В период новогодних праздников в роддоме ГКБ № 1 в Новокузнецке не удалось спасти жизни по меньшей мере девяти новорожденных. Учреждение прекратило работу, в Кузбасс Минздравом России были направлены специалисты для проведения проверки.