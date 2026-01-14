Реклама

Гоблин назвал Трампа молодцом

Блогер Пучков назвал Трампа молодцом за обращение к истории в вопросе Гренландии
Мария Большакова
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, похвалил президента США Дональда Трампа за то, как он обосновывает, почему США должны владеть Гренландией, и назвал американского лидера молодцом. Об этом он порассуждал в эфире радио Sputnik, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Пучков заметил, что президент США обратился к истории, чтобы доказать, что Дания владеет Гренландией незаконно. «Трамп молодец. (...) Уже история подтянута, уже "вы не правы"», — заявил переводчик.

При этом, по мнению блогера, Дания не будет воевать с Соединенными Штатами из-за вопроса принадлежности Гренландии. Также, предположил Пучков, жители Гренландии могли бы согласиться, чтобы остров стал частью США, если бы каждому из них Вашингтон заплатил. «Дайте по стольнику (сто долларов — прим. «Ленты.ру»), и они все заткнутся сразу. И скажут: "Ну, другое дело. Вот видим, польза от вас есть какая-то. Мы теперь американцы"», — высказался он.

Ранее Трамп усомнился в правах Дании на Гренландию. По его словам, тот факт, что 500 лет назад «там высадилась их лодка, не означает, что они владеют этой землей».

