08:45, 14 января 2026Силовые структуры

Готовивший диверсию на объектах ТЭК молодой россиянин попал на видео

ФСБ показала на видео готовившего диверсию на объектах ТЭК в Башкирии мужчину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала на видео готовившего диверсию на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Башкирии 22-летнего мужчину. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Mash Batash со ссылкой на региональное УФСБ России.

На видео задержанный рассказал, что общался с представителем украинских спецслужб и готовил диверсию по их заданию. «Преступление осознаю и очень сильно в нем раскаиваюсь», — сказал он.

По данным канала, фигурант — житель Уфы. Украинский куратор сказал ему, что момент поджога необходимо снять на видео.

Ранее сообщалось, что в отношении молодого мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 281 УК РФ («Диверсия»).

Его задержали, когда тот готовился к поджогу трасформаторной подстанции. Фигурант переписывался в Telegram с неизвестным, который предложил ему поджечь трансформаторную подстанцию за 23 тысячи рублей.

