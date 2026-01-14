Губернатор Новосибирской области получил десятки штрафов на служебном Mercedes

Глава Новосибирской области Травников получил 29 штрафов на служебном Mercedes

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников получил десятки штрафов на служебном Mercedes S-класса — в 2025 году их было 29. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Уточняется, что чаще всего чиновник превышал скоростной режим на 60 километров в час и выше. Ему выписали штрафов на 71 250 рублей.

В публикации подчеркивается, что пока дороги в городе не убраны от разрыхленного снега, глава региона водит аккуратно.

Ранее суд в Рязанской области оштрафовал мужчину за куртку, на которой была встроена камера. Россиянин использовал ее на экзамене по правилам дорожного движения.

До этого стало известно, что в Якутии суд приговорил мужчину к пяти годам реального лишения свободы за покупку прав.