Хакер получил доступ к методичкам НАТО для молдавской армии

Пророссийский хакер PalachPro заявил, что получил доступ к методичкам НАТО для молдавской армии, передает РИА Новости.

По его словам, в результате успешной хакерской операции был получен доступ к закрытому военному порталу ВС Молдавии.

«На нем отражены все военные стандарты НАТО, по которым учатся военные Молдавии», — сообщил PalachPro. Он уточнил, что на портале размещены материалы по тактике ведения боевых действий, а также информация о структуре подразделений и использовании военной техники и вооружений.

Ранее сообщалось, что российский хакер из группировки PalachPro взломал более двух тысяч камер наблюдения на Украине.

