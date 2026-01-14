Реклама

12:31, 14 января 2026

Живучесть Трампа удивила главу Минздрава США

Кеннеди-младший удивился, что Трамп жив, учитывая его пищевые привычки
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Stephen Lovekin / WireImage for Hill & Knowlton / Getty Images

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший удивился тому, что американский президент Дональд Трамп до сих пор жив, учитывая его пищевые привычки. Об этом он заявил в подкасте у Кэти Миллер, занимавшей ряд высоких должностей в американских министерствах, видео доступно на YouTube.

«Он ест очень вредную еду, а именно McDonalds, конфеты и диетическую колу. Он постоянно пьет диетическую колу. У него организм божества. Я не знаю, как он все еще жив, но он жив», — рассказал глава Минздрава США.

Кеннеди-младший отметил, что во время путешествий с Трампом складывается впечатление, что он питается «отравой» каждый день, будучи при этом очень энергичным человеком.

Cам Трамп, по словам министра, утверждает, что ест хорошую еду каждый день, но предпочитает фастфуд, когда находится в дороге.

«Он выбирает продукты крупных корпораций, потому что доверяет им. Он не хочет заболеть в дороге», — объяснил Кеннеди.

Ранее министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди — младший в интервью журналисту Такеру Карлсону назвал американцев самым больным населением в мире. Он обвинил в сложившейся ситуации систему здравоохранения, которая пытается нажиться на болезнях граждан.

