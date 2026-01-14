Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:45, 14 января 2026Мир

Израиль захотел оружие поверженного противника

FP: Израиль настаивает на полном разоружении «Хезболлы»
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ali Hashisho / Reuters

Израиль настаивает на полном разоружении шиитской группировки «Хезболла» на всей территории Ливана, несмотря на заявления ливанских властей об успешном изъятии оружия у движения на юге страны. Об этом сообщает Foreign Policy (FP) со ссылкой на мнение аналитиков.

«Ливан рассматривает два неприятных сценария: попытку насильственного разоружения "Хезболлы", что потенциально может спровоцировать беспорядки и бунты, или полномасштабное израильское вторжение с целью уничтожения оружия "Хезболлы" по всей стране», — сказано в сообщении.

Ранее ливанские вооруженные силы заявили о разоружении «Хезболлы» в районах к югу от реки Литани. При этом Израиль счел усилия властей Ливана недостаточными.

В конце ноября армия обороны Израиля ликвидировала в Бейруте начальника штаба шиитской группировки «Хезболла» Исмаила Табатабаи. ЦАХАЛ нанес удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по жилому дому в пригородном районе столицы Ливана Харет-Хрей, где проживал Табатабаи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США приостановят выдачу виз россиянам

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    Цены на еще один драгоценный металл достигли максимума

    Нейросети помешали поймать беглых обезьян

    12-летний лыжник был заживо погребен под снежной лавиной в Европе и не выжил

    В России у школьницы начала отслаиваться кожа по всему телу после приема одного препарата

    Возмутившая россиян откровенными фото активистка ЛДПР ответила на критику

    В российском селе из-за влаги и помета рухнула крыша здания

    Турист отправился к замерзшему водопаду в Европе, упал и не выжил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok