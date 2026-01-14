Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:54, 14 января 2026Интернет и СМИ

Известная юмористка пережила приступ диареи на сцене

Юмористка Маргарет Чо в начале карьеры пережила приступ диареи на сцене
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jim Ruymen / Reuters

Известная американская юмористка Маргарет Чо рассказала, что однажды пережила приступ диареи на сцене. О неприятном инциденте она вспомнила в подкасте, на который обратило внимание издание EW.

Комикесса отметила, что диарея началась у нее в конце выступления. Как пояснила Чо, в то время она принимала некие таблетки для похудения, которые блокировали жиры в принятой пище и заставляли их выходить естественным путем.

«Я не могла это контролировать. Оно начало выходить. Все потому, что это был жир. (...) Я просто начала извергать из себя оранжевый жир. Я закончила выступление, а оно тем временем выходило из меня», — рассказала она.

Юмористка отметила, что после окончания выступления спиной вперед ушла со сцены. По словам Чо, ей удалось покинуть здание незамеченной и сесть в машину. Однако она испачкала сиденье автомобиля. «Я плакала. Мне было реально противно. (...) И в то же время я смеялась, потому что это было и ужасно, и смешно», — добавила она.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала ресторанное блюдо, из-за которого может случиться сильное пищевое отравление, сопровождающееся диареей. Специалист посоветовала не заказывать устрицы в ресторане, так как в них часто встречается норовирус.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал масштабные изменения мобилизации

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    Применение Abrams и Leopard на Украине описали словами «горят не хуже спичек»

    В роддоме Новокузнецка одна из женщин родила на полу

    Раскрыта связь между употреблением алкоголя и деменцией

    Мощное землетрясение произошло в Тихом океане

    Стал известен новый директор Третьяковской галереи

    Скабеева одной фразой прокомментировала сравнение Украины с концлагерем

    Следовавший в Таиланд самолет попал в турбулентность и вызвал панику на земле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok