Известная юмористка пережила приступ диареи на сцене

Юмористка Маргарет Чо в начале карьеры пережила приступ диареи на сцене

Известная американская юмористка Маргарет Чо рассказала, что однажды пережила приступ диареи на сцене. О неприятном инциденте она вспомнила в подкасте, на который обратило внимание издание EW.

Комикесса отметила, что диарея началась у нее в конце выступления. Как пояснила Чо, в то время она принимала некие таблетки для похудения, которые блокировали жиры в принятой пище и заставляли их выходить естественным путем.

«Я не могла это контролировать. Оно начало выходить. Все потому, что это был жир. (...) Я просто начала извергать из себя оранжевый жир. Я закончила выступление, а оно тем временем выходило из меня», — рассказала она.

Юмористка отметила, что после окончания выступления спиной вперед ушла со сцены. По словам Чо, ей удалось покинуть здание незамеченной и сесть в машину. Однако она испачкала сиденье автомобиля. «Я плакала. Мне было реально противно. (...) И в то же время я смеялась, потому что это было и ужасно, и смешно», — добавила она.

