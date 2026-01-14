Лавров заявил о грубейшем нарушении международного права в Венесуэле

Лавров назвал операцию США в Венесуэле грубейшим нарушением международного права

Глава МИД России Сергей Лавров назвал операцию США в Венесуэле грубейшим нарушением международного права. Его слова приводит ТАСС.

«Всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права», — отметил Лавров, комментируя ситуацию в Венесуэле.

По его словам, большинство государств считают операцию Соединенных Штатов в Венесуэле незаконной. При этом союзники Вашингтона стыдливо пытаются избежать принципиальных оценок.

Лавров подчеркнул, что Москва придерживается позиции, основанной на принципах уважения суверенитета и территориальной целостности государств, чьи правительства представляют интересы всего населения.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поддержал захват США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Дипломат написал, что с хорошим парнем этого бы не случилось.