Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:16, 14 января 2026Мир

Лавров заявил о ненадежности американских партнеров

Лавров: Действия США наводят на мысль, что американские коллеги — ненадежны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Действия США наводят на мысль, что американские коллеги — ненадежны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Когда США начинают действовать исключительно игнорируя все те нормы, которые сами же американцы продвигали, пропагандируя модель, которую они называли глобализацией, и когда сами же они после этого отказались от всех своих принципов, конечно, это наводит на мысль о том, что ненадежными выглядят наши американские коллеги», — сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что из-за действий США глобализация пошла «коту под хвост».

Ранее Лавров заявил, что призывы западных стран к прекращению огня на Украине направлены на то, чтобы выиграть время для Киева. По его словам, для Германии и Великобритании перемирие сейчас — это приоритет номер один.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назначили нового министра обороны

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Тимошенко вела переговоры о подкупе депутатов Рады на русском языке

    Борющаяся с агрессивной формой рака 26-летняя блогерша назвала главное сожаление

    Лавров заявил о грубейшем нарушении международного права в Венесуэле

    «АвтоВАЗ» сообщил о прибыли в 2025 году

    Лавров заявил о ненадежности американских партнеров

    Пассажир российского самолета не выжил во время подготовки к вылету

    Стилисты назвали тренды в прическах на 2026 год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok