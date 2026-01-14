Лавров: Призывы Запада о прекращении огня на Украине — попытка дать Киеву время

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что призывы стран Запада к прекращению огня на Украине направлены на то, чтобы дать дополнительное время для Киева. Его слова передает РИА Новости.

«Когда говорят, что кроме прекращения огня все остальное второстепенно, понятно, о чем идет речь. Речь идет о том, чтобы в очередной раз выторговать дополнительное время для того, чтобы поддерживать киевский режим, чтобы сохранить его сущность», — сказал дипломат.

При этом глава российского МИД подчеркнул, что, несмотря на это, Россия готова к переговорам с западными странами.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что новая «вспышка» переговорного процесса по урегулированию конфликта произойдет в конце февраля. Он также отметил, что не ожидает прекращения огня до конца февраля.