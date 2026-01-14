Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:12, 14 января 2026Экономика

Маск предсказал мировой отказ от пенсий

Маск: Пенсионные накопления станут неактуальными в ближайшие 20 лет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Формат накоплений на старость потеряет свою актуальность в ближайшие 20 лет. В итоге мир откажется от пенсий, такое предсказание сделал американский миллиардер Илон Маск, его цитирует Business Insider (эксклюзивный перевод статьи подготовило ИноСМИ).

По мнению предпринимателя, инновации приведут в будущем к росту производительности и, как следствие, к увеличению объемов ресурсов, в итоге высокий доход будет доступен каждому. Но переход к этой утопии будет непростым, предупредил он.

Задача накопить на пенсию была приоритетной для людей на протяжении больше ста лет, но вскоре перестанет быть таковой.

«Один совет, который я могу дать: не беспокойтесь о том, чтобы откладывать деньги на пенсию через 10 или 20 лет. Это не будет иметь значения», — сказал Илон Маск. Не волноваться об этом позволят достижения науки в области искусственного интеллекта (ИИ), энергетики и робототехники, которые увеличат производственные мощности. Это в дальнейшем создаст «изобилие» ресурсов, а значит каждый сможет получить высокий доход.

«Хорошее будущее — это когда каждый может иметь все, что захочет. Через пять лет у нас будет медицинское обслуживание лучше, чем у кого-либо сегодня. Не будет недостатка в товарах и услугах. Вы сможете бесплатно узнать все, что захотите», — предрек бизнесмен.

Однако этот переход будет сопровождаться социальными волнениями из-за резких перемен. Маск отметил, что есть риски потерять смысл жизни, если у человека есть все, что он хочет, и его работа больше не будет иметь значения.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Илона Маска «на 80 процентов супергением», которому тоже свойственно ошибаться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силовики пришли с обысками в офис партии Тимошенко. Ее подозревают в подкупе голосов. Какое наказание грозит экс-премьеру Украины?

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Российский боец рассказал о низкой подготовке в ВСУ

    Оценены угрозы для России из-за таяния ледника Судного дня

    Стало известно о состоянии помогавшего российским военным в зоне СВО ослика Жорика

    Мошенники стали чаще атаковать две категории россиян

    Иностранец описал российский город фразой «царский и величественный»

    Российские военные создали боевые «Снежинки» из трофейных дронов

    Маск предсказал мировой отказ от пенсий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok