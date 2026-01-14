Маск предсказал мировой отказ от пенсий

Маск: Пенсионные накопления станут неактуальными в ближайшие 20 лет

Формат накоплений на старость потеряет свою актуальность в ближайшие 20 лет. В итоге мир откажется от пенсий, такое предсказание сделал американский миллиардер Илон Маск, его цитирует Business Insider (эксклюзивный перевод статьи подготовило ИноСМИ).

По мнению предпринимателя, инновации приведут в будущем к росту производительности и, как следствие, к увеличению объемов ресурсов, в итоге высокий доход будет доступен каждому. Но переход к этой утопии будет непростым, предупредил он.

Задача накопить на пенсию была приоритетной для людей на протяжении больше ста лет, но вскоре перестанет быть таковой.

«Один совет, который я могу дать: не беспокойтесь о том, чтобы откладывать деньги на пенсию через 10 или 20 лет. Это не будет иметь значения», — сказал Илон Маск. Не волноваться об этом позволят достижения науки в области искусственного интеллекта (ИИ), энергетики и робототехники, которые увеличат производственные мощности. Это в дальнейшем создаст «изобилие» ресурсов, а значит каждый сможет получить высокий доход.

«Хорошее будущее — это когда каждый может иметь все, что захочет. Через пять лет у нас будет медицинское обслуживание лучше, чем у кого-либо сегодня. Не будет недостатка в товарах и услугах. Вы сможете бесплатно узнать все, что захотите», — предрек бизнесмен.

Однако этот переход будет сопровождаться социальными волнениями из-за резких перемен. Маск отметил, что есть риски потерять смысл жизни, если у человека есть все, что он хочет, и его работа больше не будет иметь значения.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Илона Маска «на 80 процентов супергением», которому тоже свойственно ошибаться.