Минобороны сообщило об атаке ВСУ на танкер Matilda в ста километрах от российского города

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дронов атаковали танкер Matilda в ста километрах от города Анапа в Краснодарском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«13 января 2026 года в 10:15 мск в акватории Черного моря с танкера Matilda был принят сигнал бедствия по международному каналу безопасности и бедствия», — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, судно следовало под флагом Мальты. ВСУ атаковали танкер при помощи двух ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Каких-либо других подробностей в министерстве не сообщили.

Ранее стало известно, что беспилотники ВСУ атаковали два нефтяных танкера рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Сообщается, что суда получили повреждения грузового оборудования, при этом танкеры не лишились плавучести.