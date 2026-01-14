Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:40, 14 января 2026Россия

Минобороны сообщило об атаке ВСУ на танкер Matilda в ста километрах от российского города

Минобороны: Дроны ВСУ атаковали танкер Matilda в ста километрах от Анапы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: mrmojorisin / Shutterstock / Fotodom  

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дронов атаковали танкер Matilda в ста километрах от города Анапа в Краснодарском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«13 января 2026 года в 10:15 мск в акватории Черного моря с танкера Matilda был принят сигнал бедствия по международному каналу безопасности и бедствия», — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, судно следовало под флагом Мальты. ВСУ атаковали танкер при помощи двух ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Каких-либо других подробностей в министерстве не сообщили.

Ранее стало известно, что беспилотники ВСУ атаковали два нефтяных танкера рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Сообщается, что суда получили повреждения грузового оборудования, при этом танкеры не лишились плавучести.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО массово стягивают авиацию в ключевой хаб снабжения ВСУ. За трое суток там сели 10 самолетов. Что происходит?

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Редкоземы и сверхсекретная база под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    Родители умерших в роддоме в Новокузнецке младенцев заявили о бездействии властей

    Россиянам назвали главную альтернативу отдыху в Венесуэле

    Россияне обошли немцев и британцев по визитам на один курорт Турции

    В Москве выросли 59-сантиметровые сугробы

    Пригожин предсказал скорую замену артистов искусственным интеллектом

    Назван фаворит полуфинального матча Кубка лиги между «Арсеналом» и «Челси»

    Фрагменты беспилотника нашли в огороде в атакованном ВСУ регионе России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok