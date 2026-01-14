Реклама

14:01, 14 января 2026

Моряка-китайца посадили в тюрьму за шпионаж в пользу Китая

Моряка ВМС США из Китая приговорили к 16 годам тюрьмы за шпионаж в пользу КНР
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mike Blake / Reuters

Суд в Соединенных Штатах приговорил к 16 годам тюремного заключения родившегося в Китае моряка Военно-морских сил (ВМС) США Цзиньчао Вэя, который по совету своей матери продавал китайскому правительству конфиденциальную информацию об американских кораблях. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

«Вэй присягал на верность США, когда поступил на службу в ВМС, и подтвердил эту присягу, когда стал гражданином. (...) Сегодняшний приговор отражает наше стремление обеспечить [защиту государства], чтобы те, кто продает секреты нашей страны, заплатили очень высокую цену за свое предательство», — заявил помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Айзенберг.

По версии следствия, военнослужащий был завербован через соцсети китайским агентом, который представился ему энтузиастом, увлеченным военно-морской тематикой. При этом, согласно полученной правоохранителями переписке Вэя с его другом, моряк знал, что имеет дело с разведчиком и занимается, по его выражению, «чертовым шпионажем». По данным газеты New York Post, следователи пришли к выводу, что мать Вэя также знала о шпионской деятельности сына и подталкивала его к продолжению сотрудничества с разведкой КНР, полагая, что это в будущем обеспечит ему работу в китайском правительстве.

Ранее стало известно, что американская разведка подозревает компанию Alibaba, владеющую торговой площадкой AliExpress, в содействии Народно-освободительной армии Китая в операциях против США.

