Москвич придумал необычный способ занять парковочное место

Москвич поставил стул с запиской для водителя, припарковавшегося на его месте

Житель столицы придумал необычный способ занять парковочное место после его расчистки от снега. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

На снимке одного из местных жителей можно увидеть стул на территории парковки с приклеенной к нему запиской для водителя, который успел встать на расчищенное другим автомобилистом для себя место. «Не для тебя почистил», — гласит надпись.

«Дорожные войны вспыхнули с новой силой из-за рекордных снегопадов в Москве», — отметил автор публикации, не уточнив при этом, в каком районе водитель решил помешать другим парковаться на расчищенном им от снега месте таким образом.

Ранее Москве жильцы дома придумали нестандартный способ наказать владельца автомобиля такси, который нарушает правила парковки во дворе, при помощи мусорных контейнеров.