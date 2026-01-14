Мужчина не узнал собственную дочь и несколько месяцев смотрел порно с ее участием

В Норвегии мужчина подписался на контент дочери в OnlyFans

В Норвегии мужчина несколько месяцев смотрел на OnlyFans порно с участием собственной дочери. Об этом сообщило издание The Tab.

По словам сексолога Тоне Халдорсен, мужчина не узнал дочь, потому что в роликах на OnlyFans она не показывала лицо. Его аккаунт был анонимен, поэтому девушка тоже не догадывалась, кто именно с ней общается.

Мужчина подписался на ее контент, делал персональные заказы и переписывался с ней. Спустя несколько месяцев он решил выяснить, кто она такая, и раскрыл правду.

Известие стало для мужчины серьезным ударом. Его тошнило от мыслей о том, что обнаженная дочь вызывала у него сексуальное влечение. Кроме того, он винил себя в супружеской неверности. «Он пришел ко мне, когда появились суицидальные мысли», — рассказывает Халдорсен.

Когда дочь узнала, что ее подписчиком был отец, она назвала это отвратительным. Сильнее всего девушку задело то, что он подписывался на моделей OnlyFans втайне от жены.

