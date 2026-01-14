Реклама

Мужчина не узнал собственную дочь и несколько месяцев смотрел порно с ее участием

В Норвегии мужчина подписался на контент дочери в OnlyFans
Фото: Wachiwit / Shutterstock / Fotodom

В Норвегии мужчина несколько месяцев смотрел на OnlyFans порно с участием собственной дочери. Об этом сообщило издание The Tab.

По словам сексолога Тоне Халдорсен, мужчина не узнал дочь, потому что в роликах на OnlyFans она не показывала лицо. Его аккаунт был анонимен, поэтому девушка тоже не догадывалась, кто именно с ней общается.

Мужчина подписался на ее контент, делал персональные заказы и переписывался с ней. Спустя несколько месяцев он решил выяснить, кто она такая, и раскрыл правду.

Известие стало для мужчины серьезным ударом. Его тошнило от мыслей о том, что обнаженная дочь вызывала у него сексуальное влечение. Кроме того, он винил себя в супружеской неверности. «Он пришел ко мне, когда появились суицидальные мысли», — рассказывает Халдорсен.

Когда дочь узнала, что ее подписчиком был отец, она назвала это отвратительным. Сильнее всего девушку задело то, что он подписывался на моделей OnlyFans втайне от жены.

Ранее сообщалось, что родители порномодели Лили Филлипс, переспавшей с тысячей мужчин за 12 часов, неоднократно просили дочь найти себе другое занятие. В одном из интервью ее отец заявил, что сделал бы что угодно, лишь бы она бросила порно.

