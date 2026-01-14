На российской трассе нашли брошенные кубы с опасной жидкостью

В Красноярском крае на трассе «Сибирь» нашли брошенные кубы с соляной кислотой

В Боготольском округе Красноярского края на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» нашли брошенные кубы с опасной жидкостью. В емкостях оказались тысячи литров соляной кислоты, о чем стало известно региональному порталу Ngs24.ru.

В красноярском управлении МЧС России пояснили, что информация о находке поступила к ним накануне вечером. Прибывшие сотрудники экстренных служб обнаружили шесть еврокубов с кислотой.

Было принято решение оцепить место, угрозы растекания кислоты нет, заверили в ведомстве.

«Трасса не перекрыта, населенных пунктов вблизи [места] происшествия нет», — уточнили в МЧС.

Каким образом кислота оказалась на дороге, будут выяснять сотрудники прокуратуры, Минэкологии и специалисты по охране окружающей среды.

