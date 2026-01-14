На Западе сочли сигналом удар российского «Орешника»

Журналисты издания The National Interest (TNI) сочли сигналом для Запада удар по Львову российской ракетой «Орешник».
Обозреватели отметили, что таким образом Москва показала, что может запускать ракеты с ядерными боеголовками, которые «западные системы ПВО не в состоянии перехватить».
По мнению авторов статьи, использование гиперзвуковых ракет призвано напомнить Западу о российских возможностях.
Минобороны России ранее заявило, что в результате удара ракетного комплекса «Орешник», нанесенного 9 января, выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.