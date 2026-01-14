Реклама

21:07, 14 января 2026

На Западе сочли сигналом удар российского «Орешника»

TNI: Удар ракетой «Орешник» по Львову стал четким сигналом для Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Журналисты издания The National Interest (TNI) сочли сигналом для Запада удар по Львову российской ракетой «Орешник».

Обозреватели отметили, что таким образом Москва показала, что может запускать ракеты с ядерными боеголовками, которые «западные системы ПВО не в состоянии перехватить».

По мнению авторов статьи, использование гиперзвуковых ракет призвано напомнить Западу о российских возможностях.

Минобороны России ранее заявило, что в результате удара ракетного комплекса «Орешник», нанесенного 9 января, выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

