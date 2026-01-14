Напавшему на российскую школу подростку вынесли приговор

Суд приговорил к 8 годам подростка за нападение на школу № 54 Курска

2-й Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам воспитательной колонии 17-летнего злоумышленника за нападение на школу № 54 Курска. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Подростка признали виновным по четырем статьям, среди которых 30, 205 («Покушение на совершение террористического акта») УК РФ.

По версии следствия, 10 января 2025 года молодой человек, будучи участником запрещенного в России террористического движения, разместил в интернете призывы к совершению терактов и оправданию терроризма. В тот же день он разбил стекло автомобиля, а затем пытался поджечь здание школы № 54 в Курске, разбив входную дверь. Возгорания не произошло по не зависящим от него причинам.

Ранее в Санкт-Петербурге сорвали покушение на сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса.