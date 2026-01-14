Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:28, 14 января 2026Культура

Названо место прощания с Игорем Золотовицким

Церемония прощания с актером Игорем Золотовицким пройдет в МХТ имени Чехова
Ольга Коровина

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Прощание с заслуженным артистом России Игорем Золотовицким состоится в Московском художественном театре имени Чехова, на сцене которого актер служил более 40 лет. Об этом сообщила пресс-служба учреждения в Telegram.

Дата и время церемонии будут названы позже. Известно также, что артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Представители МХТ имени Чехова отметили, что кончина Золотовицкого стала огромным горем для всех его коллег. «Не только его семья, но и мы все — многочисленные коллеги, ученики и друзья — сегодня осиротели. Игорь Яковлевич был не только прекрасным актером, педагогом, театральным деятелем, но и человеком редкой, неохватной души», — подчеркнули в театре.

Из публикации также следует, что онкологическое заболевание, ставшее причиной смерти артиста, проявилось лишь в середине 2025 года.

Золотовицкого не стало утром 14 января, ему было 64 года. Сообщалось, что актера трижды госпитализировали в конце 2025 года. 10 января 2026-го он вновь попал в больницу из-за рака желудка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У семьи бывшего российского мэра нашли бриллианты и 50 квартир и домов

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Неожиданную версию обысков у Тимошенко подтвердили

    Гоблин назвал Трампа молодцом

    В России прокомментировали систему карусели ВСУ для освобожденных из плена бойцов

    Глава МИД Польши призвал президента повлиять на Трампа

    Пилоты самолета объявили чрезвычайную ситуацию из-за странного запаха в кабине

    Названы самые подешевевшие в 2025 году продукты питания

    Над морем в России произошло боестолкновение с ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok