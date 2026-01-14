Названы самые подешевевшие в 2025 году продукты питания

АКОРТ: Рис в 2025 году подешевел на 41%, а капуста — на 38%

В декабре 2025 года такие овощи борщевого набора, как капуста, репчатый лук, морковь и свекла, подешевели на 28 процентов, если сравнивать с последним месяцем 2024 года. Это подсчитали эксперты Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). Их выводы процитировало ТАСС.

В целом же за минувший год сильнее всего подешевели рис (минус 41 процент), белокочанная капуста (минус 38 процентов) и картофель (минус 31 процент). Кроме того, стоимость репчатого лука снизилась на 25 процентов, поваренной соли — на 24 процента, сливочного масла — на 22,5 процента и свеклы — на 22 процента.

Отмечается также, что на 19,7 процента уменьшилась цена моркови и на 16,9 процента куриных яиц. Сахарный песок и пшеничная мука стали доступнее на 15 и 14 процентов соответственно. По данным ассоциации, за прошедший год также подешевели говядина (минус 11 процентов), вермишель (минус 9,3 процента), баранина (минус 8 процентов), пшено (минус 2,4 процента) и молоко (минус 2,3 процента).

По прогнозам, в начале 2026 года в России резко подорожает ряд важных продуктов питания, а также алкоголь и табак. В частности фрукты и овощи, а также чай и кофе подорожают на 15-20 процентов.