Наука и техника
11:49, 14 января 2026Наука и техника

Обнаружен простой способ защитить сосуды при длительном сидении

F&F: Какао с флаванолами сохраняет здоровье сосудов при длительном сидении
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Just Life / Shutterstock / Fotodom

Длительное сидение может временно ухудшать работу сосудов у пожилых людей, однако употребление какао, богатого флаванолами, способно частично нивелировать этот эффект. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты рандомизированного исследования в журнале Food & Function (F&F).

В эксперименте приняли участие 20 здоровых людей старше 65 лет. Перед двухчасовым непрерывным сидением участники выпивали либо напиток с высоким содержанием флаванолов (695 мг), либо почти лишенный этих веществ вариант какао. Флаванолы — это природные растительные соединения, содержащиеся в какао, чае и ягодах, которые поддерживают работу эндотелия — внутреннего слоя сосудов.

Оказалось, что у тех, кто получал какао с флаванолами, не снижалась способность сосудов расширяться в ответ на кровоток — важный показатель их здоровья. В группе с обычным какао такая реакция заметно ухудшалась уже после двух часов сидения. При этом уровень артериального давления повышался у всех участников, независимо от состава напитка.

Авторы отмечают, что флаванолсодержащие продукты не заменяют физическую активность, но могут стать дополнительной мерой защиты сосудов в ситуациях, когда избежать длительного сидения невозможно.

Ранее ученые выяснили, что соединения из льняного семени могут снижать сосудистое воспаление, вызванное жирной диетой.

