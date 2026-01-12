Реклама

Обнаружен природный компонент против сосудистого воспаления

F&F: Семя льна ослабляет воспаление сосудов при диете с высоким содержанием жира
Екатерина Графская
Фото: Yavdat / Shutterstock / Fotodom

Соединения, содержащиеся в льняном семени, могут ослаблять сосудистое воспаление, вызванное диетой с высоким содержанием жиров. К такому выводу пришли исследователи, изучившие совместное действие циклического пептида льна — циклинолипептида B (CLB) — и α-линоленовой кислоты (ALA) в серии экспериментов на животных и клеточных моделях. Работа опубликована в Food & Function (F&F).

В ходе работы ученые использовали несколько экспериментальных подходов. Мышей в течение длительного времени кормили рационом с высоким содержанием жиров и одновременно вводили им экстракты льна, обогащенные циклинолипептидами, вместе с α-линоленовой кислотой. Дополнительно был выделен высокоочищенный CLB, который применяли в краткосрочных экспериментах для оценки острых воспалительных реакций сосудов.

Результаты показали, что сочетание CLB и α-линоленовой кислоты снижало набор массы тела, улучшало липидный профиль крови и уменьшало уровень триметиламин-N-оксида (TMAO) — метаболита, связанного с повышенным сердечно-сосудистым риском. Гистологический анализ сосудов подтвердил уменьшение воспалительных маркеров и признаки восстановления эндотелия у животных, получавших комбинацию льняных компонентов.

Дополнительные эксперименты выявили возможный механизм эффекта. Циклинолипептид усиливал метаболизм α-линоленовой кислоты, повышая активность ферментов липоксигеназ и цитохрома P450 и связываясь с их каталитическими центрами.

Авторы подчеркивают, что исследование проведено на доклинических моделях, однако полученные данные указывают на потенциальную роль компонентов льняного семени в снижении сосудистого воспаления при метаболических нарушениях. Это открывает перспективы дальнейших исследований диетических факторов в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее выяснилось, что экстракт черники ослабляет повреждение печени от жареной пищи.

