Обыски у Тимошенко связали с выборами президента Украины

Журавлев: США хотят избавиться от Тимошенко на президентских выборах на Украине

Обыски Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) у партии «Батькивщина» и предъявление обвинений ее главе Юлии Тимошенко инициированы США с целью зачистки политического поля Украины под нового лидера, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев.

«Американцы просто зачищают поле под нового лидера. Тимошенко какое-то время была достаточно популярна, а обвинение в коррупции в сегодняшней Украине является одним из самых популярных и действенных», — сказал политолог.

Несмотря на то, что, по его мнению, Тимошенко вряд ли смогла бы стать серьезным участником президентских выборов, она все равно способна оказать значимое влияние на электоральный процесс, и эти риски решено было минимизировать.

«От нее хотят избавиться как от возможного участника политической игры. Вряд ли Тимошенко стала бы полноценным кандидатом, но кто знает, кому она отдала бы свои голоса. Так зачем эти ребусы? Американцам проще сразу закрыть вопрос. А, поскольку НАБУ подчиняется именно США, ясно, что это их инициатива», — заключил Журавлев.

Ранее пресс-служба НАБУ сообщила, что руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады подозревают в подкупе народных депутатов и покупке их голосов «за» или «против» в конкретных законопроектах. После этого начались обыски в офисе партии «Батькивщина», лидером которой является экс-премьер страны Тимошенко, ей предъявили обвинения.