Россия
14:13, 14 января 2026

В России заговорили об изменении тактики СВО из-за «Орешника»

Военблогер с позывным Ветеран: ВС РФ сменили устрашение на системное воздействие
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские военные сменили тактику при атаках на объекты инфраструктуры, работающие в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военблогер с позывным «Ветеран», ведущий канал «Zаписки Vетерана» в Telegram.

В публикации блогера утверждается, что об изменении тактики Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорило в том числе применение баллистической ракеты «Орешник» во Львове, а также регулярность атак по логистике в районе Кривого Рога.

«Зимняя кампания (...) демонстрирует эволюцию от тактики устрашения к методичному системному воздействию. Цель — не просто временные отключения, а создание долгосрочных системных кризисов в энергетике, логистике и военном производстве противника», — заявил он.

Минобороны России заявило, что в результате удара ракетного комплекса «Орешник», нанесенного 9 января, выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

