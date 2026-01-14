Оскорбившего Трампа работника завода Ford отстранили от работы

WP: Назвавшего Трампа защитником педофилов работника Ford отстранили от работы

Работник завода компании Ford в Детройте, который ранее оскорбил президента США Дональда Трампа, рассказал, что его отстранили от работы на время расследования этого инцидента. Об этом пишет газета Washington Post (WP).

Сорокалетний Ти Джей Сабула, рабочий конвейера местного отделения объединенного профсоюза автомобильных рабочих, рассказал изданию, что именно он кричал на американского лидера.

Сотрудник подчеркнул, что не жалеет о своем поступке, однако обеспокоен будущим своей работы и считает, что стал «мишенью для политической мести» за то, что «опозорил Трампа перед его друзьями». Кроме того, Сабула отметил, что его выкрик был напрямую связан с участием Трампа в деле Эпштейна.

Трамп показал средний палец работнику завода Ford, назвавшему его «защитником педофилов». Перед жестом американский лидер сказал «Пошел ты *****».