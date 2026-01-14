Реклама

01:23, 14 января 2026

Трамп показал средний палец работнику завода Ford

Юлия Мискевич
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп показал средний палец работнику завода Ford, назвавшему его «защитником педофилов». Об этом пишет издание TMZ.

Уточняется, что фраза была намеком на «дело Эпштейна».

Издание также подчеркивает, что перед жестом американский лидер сказал «Пошел ты *****».

Ранее Трамп назвал журналистку отвратительной за ее вопрос о публикации полного видео удара по лодкам якобы с наркотиками в Карибском море.

До этого президент оскорбил газету The New York Times, назвав «врагом народа», из-за выпущенного 25 ноября материала о состоянии его здоровья.

