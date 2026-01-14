Реклама

15:13, 14 января 2026

Оценены возможные последствия для российского экспорта нефти в случае удара США по Ирану

Варвара Кошечкина
Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Вероятный удар США по Ирану не окажет сильного влияния на российский экспорт нефти. Об этом «Ридусу» рассказал независимый международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Не будем забывать, что российская нефть находится под давлением санкций. Поэтому, даже если вдруг забрать какое-то количество нефти с рынка, не могу сказать, что российская нефть заметно подпрыгнет в цене. Если только незначительно, на несколько долларов», — заявил Демидов.

В целом, по словам эксперта, вероятная атака США на Иран действительно может спровоцировать рост цен на нефть, но он не будет сильным из-за достаточно ограниченного присутствия иранской нефти на мировых рынках.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что сценарий нападения США на Иран теоретически возможен, однако многое будет зависеть от обстановки внутри страны ближневосточного региона. По оценкам американских военных аналитиков, потребуется около пяти лет, чтобы заново произвести то количество ракет, которое было выпущено по Ирану летом прошлого года, потому что объем их выпуска в США сейчас небольшой.

Также сообщалось, что в ходе торгов 14 января стоимость фьючерса на поставку эталонной североморской марки нефти Brent в марте 2026 года превысила отметку в 66 долларов. Преодолеть вышеуказанную планку сырьевым котировкам удалось впервые с 27 октября 2025 года.

