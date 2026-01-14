Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:55, 14 января 2026Экономика

Нефть подорожала до максимума с конца октября

Биржевая цена Brent превысила 66 долларов за баррель впервые с 27 октября
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В ходе торгов в среду, 14 января, стоимость фьючерса на поставку эталонной североморской марки нефти Brent в марте 2026 года превысила отметку в 66 долларов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Преодолеть вышеуказанную планку сырьевым котировкам удалось впервые с 27 октября 2025 года. К 13:47 по московскому времени стоимость Brent поднялась до 66,15 доллара за баррель. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил порядка 1,05 процента.

Котировки Brent продолжают расти второй день подряд. Накануне, 13 января, цена эталонной североморской марки сырья пробила отметку в 65 долларов, чего не наблюдалось на биржевом рынке с 18 ноября прошлого года.

Подобной динамике способствует в том числе нестабильная геополитическая ситуация. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении вторичных санкций в отношении торговых партнеров Ирана, в том числе тех, кто покупает у этой ближневосточной страны нефть. Под ударом, отмечают эксперты, могут оказаться Китай и Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, существуют риски вооруженного вмешательства США из-за массовых протестов в Иране. При таком раскладе последствия для глобального энергорынка могут оказаться непредсказуемыми — вплоть до ограничения поставок сырья из стран Персидского залива. На этом фоне растут опасения участников рынка по поводу рисков сокращения предложения нефти, что в итоге подталкивает сырьевые котировки вверх.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО массово стягивают авиацию в ключевой хаб снабжения ВСУ. За трое суток там сели 10 самолетов. Что происходит?

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Редкоземы и сверхсекретная база под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    Родители умерших в роддоме в Новокузнецке младенцев заявили о бездействии властей

    Россиянам назвали главную альтернативу отдыху в Венесуэле

    Россияне обошли немцев и британцев по визитам на один курорт Турции

    В Москве выросли 59-сантиметровые сугробы

    Пригожин предсказал скорую замену артистов искусственным интеллектом

    Назван фаворит полуфинального матча Кубка лиги между «Арсеналом» и «Челси»

    Фрагменты беспилотника нашли в огороде в атакованном ВСУ регионе России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok