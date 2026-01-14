Нефть подорожала до максимума с конца октября

Биржевая цена Brent превысила 66 долларов за баррель впервые с 27 октября

В ходе торгов в среду, 14 января, стоимость фьючерса на поставку эталонной североморской марки нефти Brent в марте 2026 года превысила отметку в 66 долларов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Преодолеть вышеуказанную планку сырьевым котировкам удалось впервые с 27 октября 2025 года. К 13:47 по московскому времени стоимость Brent поднялась до 66,15 доллара за баррель. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил порядка 1,05 процента.

Котировки Brent продолжают расти второй день подряд. Накануне, 13 января, цена эталонной североморской марки сырья пробила отметку в 65 долларов, чего не наблюдалось на биржевом рынке с 18 ноября прошлого года.

Подобной динамике способствует в том числе нестабильная геополитическая ситуация. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении вторичных санкций в отношении торговых партнеров Ирана, в том числе тех, кто покупает у этой ближневосточной страны нефть. Под ударом, отмечают эксперты, могут оказаться Китай и Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, существуют риски вооруженного вмешательства США из-за массовых протестов в Иране. При таком раскладе последствия для глобального энергорынка могут оказаться непредсказуемыми — вплоть до ограничения поставок сырья из стран Персидского залива. На этом фоне растут опасения участников рынка по поводу рисков сокращения предложения нефти, что в итоге подталкивает сырьевые котировки вверх.