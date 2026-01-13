Реклама

Экономика
14:06, 13 января 2026

Цены на нефть выросли до максимума с ноября

Фьючерсы на нефть Brent впервые с ноября превысили $65 долларов за баррель
Платон Щукин
Фото: Eli Hartman / Reuters

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов 13 января превысила 65 долларов за баррель впервые с 18 ноября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Поводом для роста с начала года стала операция США в Венесуэле и волнения в Иране, из-за которых участники рынка стали испытывать опасения по поводу предложения.

Накануне президент США Дональд Трамп также объявил о введении вторичных санкций в отношении торговых партнеров Ирана, в том числе тех, кто покупает у него нефть. Пошлина на любые торговые операции с американскими компаниями для стран, уличенных в обходе ограничительных мер, составит 25 процентов.

Также эксперты не исключают вооруженного вмешательства США, которое может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе ограничению поставок нефти из Персидского залива.

Ранее аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs предположили, что к концу 2026 года стоимость Brent опустится до 54 долларов за баррель, а средняя стоимость за год составит 56 долларов. Главными рисками для исполнения прогноза они называют геополитические факторы.

