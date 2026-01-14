Реклама

Пассажиры метро снова массово сняли штаны

В Лондоне люди сняли штаны для поездки в метро
Антонина Черташ
Традиционная акция «Поездка в метро без брюк» в очередной раз прошла в столице Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

В выходные 10-11 января группа участников флешмоба собралась в Сохо, после чего они спустились на станцию и, следуя правилам акции, массово сняли штаны, оставшись в нижнем белье. Мероприятие, в ходе которого пассажиры метро отказались от брюк, впервые прошло в Лондоне в 2009 году, идея была позаимствована у аналогичного флешмоба в Нью-Йорке. С тех пор «Поездка в метро без брюк» проводится почти ежегодно.

Однако все больше людей выступает за запрет этой традиции. Многие называют ее «травмирующей» на фоне тревожной статистики по сексуальным преступлениям в лондонской подземке. «Когда активисты требуют маркировать вагоны только для женщин, эта "глупая" традиция не только выглядит устаревшей — она совершенно бестактна и создает дополнительные риски», — заявила журналистка Эмма Кларк, пережившая сексуальное домогательство в поезде.

Полиция британского транспорта отметила, что само по себе отсутствие брюк не является преступлением, но призвала участников уважать других пассажиров и немедленно сообщать о любых инцидентах. В 2024 году на линиях лондонской подземки было зарегистрировано 595 сексуальных преступлений.

Ранее сообщалось, что шафер из Великобритании уронил брюки во время свадебной церемонии. Кадры неловкого момента набрали более 4,7 миллиона просмотров в соцсети X.

