Подросток под видом девочки выманивал интимные фото у российской школьницы во время игры

В Башкирии арестован 17-летний подросток, выманивающий интимные фото у 11-летней школьницы из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Фигурант — юноша из Туймазов. Его мать рассказала, что сын хотел продавать полученные фотографии. Сейчас его семья подала апелляцию.

По данным канала, подросток выдавал себя за сверстницу девочки. Он общался с ней в мессенджере. Юноша представился школьницей Алиной и предлагал сыграть в игру, в которой надо было показывать друг другу обнаженное тело. Он присылал ей фейковые фотографии, а в ответ получал настоящие снимки девочки. Родители школьницы обратились в полицию.

