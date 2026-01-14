Реклама

14 января 2026

Полковник оценил запасы умных авиабомб у ВСУ

Полковник Матвийчук: У Украины ограниченный запас умных авиабомб
Юлия Сычева
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина не производит управляемые авиабомбы, а использует снаряды, которые им поставляют страны НАТО, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили семь управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо них, были перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 260 беспилотников самолетного типа. Атакованные ВСУ объекты не раскрываются.

«Дело в том, что Украина применяет управляемые авиабомбы очень редко и только по тем целям, которые для них являются наиболее важными. Так что эти бомбы у них в ограниченном количестве», — прокомментировал Матвийчук.

Он также добавил, что умные авиабомбы являются сложными целями для уничтожения средствами противовоздушной обороны. Тем не менее, продолжил он, российские комплексы «Панцирь», «Бук» и «Тор» справляются с этими задачами.

Ранее российские войска ударили по Украине при помощи авиации, дронов, ракет и артиллерии. Поражены места хранения и подготовки беспилотников к запуску, хранилища с горючим, пункты временной дислокации бойцов ВСУ и наемников, а также объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса.

