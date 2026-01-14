Реклама

Россия
12:39, 14 января 2026Россия

Украина атаковала объекты России умными авиабомбами

Минобороны России: За сутки средства ПВО сбили семь управляемых бомб ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили семь управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Помимо умных авиабомб, перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 260 беспилотников самолетного типа. Атакованные ВСУ объекты не раскрываются.

В свою очередь, российские войска ударили по Украине при помощи авиации, дронов, ракет и артиллерии. Поражены места хранения и подготовки беспилотников к запуску, хранилища с горючим, пункты временной дислокации бойцов ВСУ и наемников, а также объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса.

В ноябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.

