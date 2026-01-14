Реклама

Экономика
06:13, 14 января 2026Экономика

Профессор раскрыла темную сторону обязательной индексации зарплат

Разумовская: Обязательная индексация зарплат лишь усилит теневые процессы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Законопроект Госдумы (ГД) об обязательной ежегодной индексации зарплат в частном секторе станет сигналом бизнесу о принудительной ответственности за инфляцию. Об этом рассказала доктор экономических наук, профессор Уральского государственного экономического университета Елена Разумовская в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, она спровоцирует рост издержек и теневой занятости.

«Это коснется всего бизнеса, не только малого и среднего бизнеса, которому придется сложнее, чем крупному», — подчеркнула профессор.

Между тем, Разумовская отметила, что в условиях роста налоговой нагрузки данная мера ударит особенно сильно по малому бизнесу.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что все без исключения социальные выплаты, пособия и пенсии в 2026 году будут проиндексированы.

